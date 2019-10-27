Dünyanın en küçük kamerası

DAMARLARDAN BİLE GEÇECEK

OmniVision isimli teknoloji şirketi tarafından üretilen özel kamera, dünyanın en küçük kamera sensörü unvanını aldı. 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip sensör, saniyede 30 kareye kadar 200x200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebiliyor. Cerrahi işlemlerde kullanılacak bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek, doktorlara tanılar için yardımcı olacak. Düşük güç tüketimi sayesinde daha uzun süre işlem yapabilecek bu cihazdan özellikle nöroloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji gibi alanlarda fayda sağlayacak.