12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 01:23:49
Dünyanın en kısa atı
Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2020 yılı versiyonuna giren yeni rekortmenler açıklanmaya başladı.
BOYU 56 SANTİM
Onlardan birisi de, 56.7 santimetrelik boyuyla Bombel isimli at oldu. Polonya’daki bir çiftlikte yaşayan Bombel, ‘Dünyanın en kısa boylu erkek atı’ unvanının yeni sahibi oldu. Daha önce 44.5 cm’lik boyuyla tüm zamanların en kısa boylu atı unvanına sahip Thumbelina, geçen yıl hayatını kaybetmişti.
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