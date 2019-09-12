Dünyanın en kısa atı

BOYU 56 SANTİM

Onlardan birisi de, 56.7 santimetrelik boyuyla Bombel isimli at oldu. Polonya’daki bir çiftlikte yaşayan Bombel, ‘Dünyanın en kısa boylu erkek atı’ unvanının yeni sahibi oldu. Daha önce 44.5 cm’lik boyuyla tüm zamanların en kısa boylu atı unvanına sahip Thumbelina, geçen yıl hayatını kaybetmişti.