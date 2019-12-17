Dünyanın en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası değişti

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verileri, nüfus, kişi başı GSYİH gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan liste U.S. News gazetesinde yayınlandı.

İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ

80 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu listenin başını ABD çekti. Rusya 2. olurken, onu Çin takip etti. Listenin ilk üç sırasının geçen yılla aynı olduğu görüldü.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Güney Kore oldu. Güney Kore dışındaki ülkeler geçen seneki yerlerini korurken, 2018 listesinde 10. sırada bulunan Birleşik Arap Emirlikleri yerini Güney Kore'ye kaptırdı ve 11. sıraya geriledi.

TÜRKİYE GERİLEDİ

Geçen yıl 14. sırada bulunan Türkiye ise 2 basamak gerileyerek 16. oldu.

Listenin son 5 sırasında Litvanya, Slovakya, Slovenya, Letonya ve Estonya yer aldı.

Gazetecilerin görüşlerine göre dünyanın en güçlü ülkeleri, haber başlıklarını her zaman domine ediyor, siyasi arenada büyük bir nüfuza sahip ve küresel ekonomik modellerin oluşturulmasında ana role sahip.