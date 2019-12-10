Dünyanın en genç başbakanına Finlandiya Parlamentosundan onay

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi ve ülke tarihinin en genç Başbakanı oldu.

Parlamentonun başbakanlığını onayladığı 34 yaşındaki Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokratlar, beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketiydi.

FİNLANDİYA TARİHİNİN ÜÇÜNCÜ KADIN BAŞBAKANI

Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı oldu.

5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'daki sistem, koalisyonun büyük ortağına liderin istifası sonrası yeni bir lider seçme yetkisi veriyor ve seçilen parti lideri başbakanlık görevini de üstleniyor.

Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.