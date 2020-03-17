  • Bist 100
    87888.3
  • Dolar
    6,4325
  • Euro
    7,1859
  • Altın
    308,1300
İstanbul
5 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayat kurtaran mehter başı! Havada yakaladı Hayat kurtaran mehter başı! Havada yakaladı
Hayat kurtaran mehter başı! Hayat kurtaran mehter başı!
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Koronavirüs fırsatçılarına 'indirim' yaparak tepki gösterdiler Koronavirüs fırsatçılarına 'indirim' yaparak tepki gösterdiler
Prof. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz Prof. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Fahrettin Koca'dan takdir toplayan davranış: Kusura bakma kızım Fahrettin Koca'dan takdir toplayan davranış: Kusura bakma kızım
NASA'dan koronavirüs önlemi! Evden çalışmayı hayata geçiriyorlar NASA'dan koronavirüs önlemi! Evden çalışmayı hayata geçiriyorlar
Instagram'dan koronavirüs filtrelerine yasak Instagram'dan koronavirüs filtrelerine yasak
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
ABD'de korona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 85'e yükseldi ABD'de korona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 85'e yükseldi
Koronavirüs vücudu işte böyle ele geçiriyor! Aşama aşama anlatıldı Koronavirüs vücudu işte böyle ele geçiriyor! Aşama aşama anlatıldı
Umreden dönenler bu odalarda kalıyor... Umreden dönenler bu odalarda kalıyor...
Avrupalı doktorlardan korkutan açıklama: Hazırlıksız yakalandık, durduramayız Avrupalı doktorlardan korkutan açıklama: Hazırlıksız yakalandık, durduramayız
Dünyanın beklediği 'Korona' virüs haberi geldi! Trump açıkladı: İlk aşı yapıldı Dünyanın beklediği 'Korona' virüs haberi geldi! Trump açıkladı: İlk aşı yapıldı
Koronavirüs'te bilanço hızla artıyor! Kolombiya, Ekvador, Venezuela ve Peru'da yeni önlemler Koronavirüs'te bilanço hızla artıyor! Kolombiya, Ekvador, Venezuela ve Peru'da yeni önlemler
Hayatı durduracak karar uygulamaya geçti: İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı Hayatı durduracak karar uygulamaya geçti: İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı
Boğaz'da korkutan anlar: Dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi Boğaz'da korkutan anlar: Dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi
Ankara'da kar yağışı Ankara'da kar yağışı
Bolu'da ahşap metruk binada yangın: İtfaiyecinin kitap hassasiyeti Bolu'da ahşap metruk binada yangın: İtfaiyecinin kitap hassasiyeti
ABD'de dehşete düşüren olay! Eşi ve akrabalarını öldürüp intihar etti ABD'de dehşete düşüren olay! Eşi ve akrabalarını öldürüp intihar etti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da feci kaza: 20 yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: 20 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki vakaların yaş ortalamasını açıkladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki vakaların yaş ortalamasını açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 08:16:40 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:28:13

Dünyanın beklediği 'Korona' virüs haberi geldi! Trump açıkladı: İlk aşı yapıldı

Dünyanın beklediği haber Amerika'dan geldi. Binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsle ilgili ilk insanlı aşı testleri başladı. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, dDeney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

TRUMP: İLK AŞI DENEMESİ BUGÜN YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da corona virüsle mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu.

Trump, genç ve sağlıklı kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasında katkıları olabileceğine, bu nedenle de dikkatli hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir." ifadesini kullandı.

"EN HIZLI GELİŞTİRİLEN AŞILARDAN BİRİ"

Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.

"ŞU ANDA 'ULUSAL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI' GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

ABD basınının bugünkü bazı haberlerinde, "Trump yönetimi, ulusal çapta sokağa çıkma yasağı düşünüyor." iddialarına ilişkin ise Trump, "Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünkü basın toplantısında, "virüs, tamamen kontrol altında" açıklaması hatırlatılan Trump, "Ben burada yönetimimin virüse karşı attığı adımların kontrol altında olduğunu kastettim, virüsü değil. Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER