Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

(AA)