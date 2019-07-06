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06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:18:40 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:19:53

Dünya Sudan'da tarafların uzlaşmasından memnun

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması, dünya genelinde memnuniyetle karşılandı.

Ülkede askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat ve geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşıya varılmasına karşılık bir çok ülkeden destek ve memnuniyet mesajları geldi. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmaya destek verdiğini belirttiği açıklamasında, çıkarı olan tüm tarafları, anlaşmanın şeffaf ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasının garantisi için çalışmaya teşvik etti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hartum Anlaşması'nı "tarihi" olarak niteleyerek, bunun, sivil yönetimin yolunu hazırlayacağını ve ülkesinin gelecek süreçte Sudan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yapılan diğer açıklamalardan bazıları şöyle:

Afrika Birliği

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, tarafları tebrik ederek çözümün korunmasına teşvik etti. Faki, birliğin Sudan'ın demokratik sürecine destek vereceği sözünde bulundu.

Arap Birliği

Arap Birliği tarafından yayınlanan açıklamada, Sudan'da tarafların yapıcı bir olumluluk ruhuna sahip olmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Hartum Anlaşması'nın, 6 Haziran'da askıya alınan üyeliğinin yeniden kazanılması için önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Etiyopya

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan halkını tebrik ettiği mesajında, anlaşmanın ülkede kapsamlı, sürekli bir barış ve istikrar için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmayla Sudan halkının gerçek temsilinin yanı sıra devlet kurumlarının çalışmasının devamının sağlanacağı hatırlatıldı.

Afrika Birliği'nin rolünün önemine değinen açıklamada, birliğin Sudan'da yürüttüğü yapıcı gayretten övgüyle söz edildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Sudan için güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğü temennisinde bulunarak, Sudan'ın Arap dünyası ve uluslararası rolünü yeniden kazanmasını istediğini söyledi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hartum Anlaşması'nın ülkede barış, istikrar ve güvenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, vatan hassasiyeti ve diyaloğun, söz konusu anlaşmayı hazırladığı, siyasi geçişi oluşturması için bunun müjde verici olduğunu belirtti.

Karkaş, ülkesinin, iyi ve kötü gününde Sudan'ın yanında yer alacağını vurguladı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise yeni barışçıl siyasi geçişin oluşturulmasının, Sudan'ın güvenliğini ve istikrarını koruyacağını, halkını kaos ve çekişmelerden uzak tutacağını vurguladı.

Anlaşmanın kısa içeriği

Afrika Birliği himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre devlet başkanlığı konseyi; 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey, 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

(AA)

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