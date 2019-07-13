Dünya sevkıyatı böyle gördü: İncirlik kozunu kullanabilir

ABD’DE yayımlanan Foreign Policy dergisi, Rusya-Türkiye-ABD üçgenindeki S-400 krizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir tavır sergileyeceğinin hâlâ net olmadığını yazdı. Dergiye konuşan bir ABD'li yetkili ise Türkiye'nin İncirlik'i Amerikan kullanımına kapatma tehdidini öne sürmesi halinde, yaptırım tehdidinin hafifletilmek durumunda kalacağını öne sürdü.

AÇIK BİR MEYDAN OKUMA

Washington Post gazetesi teslimatı, “Türkiye, NATO’nun tüm uyarılarına rağmen ABD’ye meydan okudu ve Rus S-400 sistemini ülkeye soktu” başlığıyla duyurdu. Gazete, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine kulak tıkayan Türkiye’nin, bu kararının açık bir meydan okuma olduğunu savundu.

ERDOĞAN KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

New York Times ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD’nin uyarılarına rağmen, Rusya'nın en gelişmiş uçaksavar silahı S-400 sistemini satın alma konusundaki kararlılığında ısrar ettiğini yazdı.

BİZİ DİNLEMEDİLER

ABD merkezli CNN kanalındaki yorumda ise “Ankara Washington'un tehditlerini dinlemedi” denildi.

Tehditlere rağmen alındı

İngiltere’nin kamu yayın kuruluşu BBC, S-400 teslimatını ilk elden duyurarak, “Türkiye ABD’nin F-35 tehditlerine rağmen S-400’leri satın aldı” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE PES ETMEDİ

Suudi Arabistan yayın organı Al Arabia, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı Amerika'nın, sert yaptırımlarda bulunacağını fakat Türkiye'nin asla pes etmediğini ifade etti.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA: SONUÇLARDAN ENDİŞELİYİZ

İlk teslimatın gerçekleşmesinin ardından NATO’dan açıklama geldi. Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, Türkiye’nin bu kararı almasından dolayı ‘endişeli’ olduklarını söyledi. Alınan S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu savunan yetkili, “Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO’nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir” dedi.