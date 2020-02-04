Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsü açıklaması: Maske yeterli değil

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs semptomları taşımayan kişilerin sadece yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engellemediğini, maskenin tek başına yeterli olmadığını, el yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gerektiği açıklandı.