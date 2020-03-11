11 Mart 2020 Çarşamba 19:38:32 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 19:53:02
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsü, pandemi olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti
- Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi
- İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
- Son dakika: İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek