22 Mart 2020 Pazar 13:07:07 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:29:52
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!
BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.
Hacı Sabancı, açık havada spor yapmasına tepki gösteren takipçisine yanıt verdi: Sakin ol şampiyon, evdeyim