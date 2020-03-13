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13 Mart 2020 Cuma 19:33:14 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 20:57:19

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkezi olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen Kovid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi." dedi.

Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Dünyanın sadece Kovid-19'a odaklandığına işaret eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, bununla beraber sıtma, AIDS ve daha pek çok hastalıkla günlük mücadele veren ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın hastalıkların insanlığın "ortak düşmanı olduğu" mesajını verdi, ayrıca ülkelerin Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için "virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri" gerektiğini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Kovid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Kovid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini, virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." şeklinde konuşmuştu.

AA

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