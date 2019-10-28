Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

DEAŞ Lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinin ardından liderlerden açıklama gecikmedi. Dünyanın pekçok ülkesi Bağdadi'nin ölümüne inanırken Rusya ve İran, ölüm haberlerini şüpheci bir tavırla yaklaştı.

İNGİLTERE: BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ ÖNEMLİ



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Johnson, "Bağdadi'nin ölümü terörle mücadelemiz için önemli bir an, ancak DEAŞ'ın kötülükleriyle mücadelemiz henüz bitmedi. DEAŞın katil, barbarca faaliyetlerine son vermek için koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

MACRON: BÜYÜK BİR DARBE



DEAŞ liderinin ölümüne ilişkin bir açıklama da Fransa lideri Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Bağdadi'nin ölümünün DEAŞ için büyük bir darbe olduğunu ancak bunun sadece örgüte karşı savaşta bir aşama olduğunu kaydetti.

İRAN: ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL, SADECE KENDİ YARATIĞINIZI ÖLDÜRDÜNÜZ



İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ise, Bağdadi'nin ölümünün örgütün ya da ideolojisinin sonu olmadığını söyledi.

Rebii, sosyal medya hesabından Bağdadi'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek, örgütün büyümeye devam ettiğini savundu. Rebii, "Bağdadi'nin ölümü, baskıcı ve tahripkar terörizmin sembolünün yok edilmesi demektir. Bin Ladin'in ölümüyle terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de DAEŞİZM'in sonu olmayacaktır." yorumunu yaptı.

DAEŞİZM'in yapısının bombalar ve toplarla ortadan kalkamayacağını ve örgütün bölgesel petro-dolar ve tekfiri düşüncelerle yeşermeye ve gelişmeye devam ettiğini savunan Rebii, bu iki kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.

Rebii, ABD'nin medeniyet söylemini kendi tekeline almaya, askeri müdahaleler ve yaptırımlarla da kendini terörle mücadelenin temsilcisi gibi göstermeye çalıştığını ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Terörizm, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin askeri politikaları, petrolü sömürmesi ve baskıcı rejimleri desteklemesi neticesinde doğmuştur. İran, uluslararası alanda şiddetten arınmış bir dünya için aşırıcılıkla mücadelede ve DAEŞ ile savaşta öncülerden biri olmuştur. İran DAEŞİZM ile diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunmaktadır."

IRAK: BAĞDADİ YOK EDİLDİ



DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili bir diğer açıklama da Bağdadi'nin örgütünü güçlendirdiği Irak'tan geldi. Irak hükümetinin açıklamasında, "İstihbarat servisimiz terörist Ebu Bekir el Bagdadi'nin yerini Suriye'nin İdlib bölgesinde kesin olarak saptamayı başardı" ifadelerini kullandı. Açıklamada, ABD güçlerinin Irak istihbaratıyla koordinasyon içinde terörist el Bağdadi'yi yok etmek için bir operasyon yürüttüğü de belirtildi.

RUSYA: OPERASYONLA İLGİLİ GÜVENİLİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ



Rusya ise bağdadi'nin öldürüldüğü haberine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı. Rusya Savunma bakanlığı sözcüsü igor konaşenkov, bakanlığın idlib gerginliği azaltma bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Konaşenkov ayrıca,, bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının arttığı belirtti ve bunun operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırdığını söyledi.

NE OLMUŞTU?



Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."