Dünya İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Lübnan'a Hizbullah tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Katz ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Katz, İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükseltmek gibi bir niyeti olmadığını ancak kendisine saldırı olması halinde gereken cevabı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın tekrar İsrail'e saldırması halinde Lübnan yönetimini sorumlu tutacaklarını dile getiren Katz, "Hizbullah'ı dizginlemez ve topraklarından İsrail'e yönelik saldırılara izin verirse Lübnan devleti ağır bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

Mevkidaşı Maas'tan İsrail'in mesajını Beyrut'a iletmesini isteyen Katz, Almanya'yı Hizbullah'a yaptırım uygulamaya çağırdı.

Maas ise bölgede yükselen tansiyondan endişe duyduğunu belirterek, olayların daha da tırmanmamasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

(AA)