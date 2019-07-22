ABD basını böyle duyurdu: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

  • Bist 100
    101742
  • Dolar
    5,6663
  • Euro
    6,3589
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Otobüs firmalarına ek sefer izni Otobüs firmalarına ek sefer izni
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz' 'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı
Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Radamel Falcao gerçekleri ortaya çıktı! İşte transferin perde arkası... Radamel Falcao gerçekleri ortaya çıktı! İşte transferin perde arkası...
Rusya'dan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 17 sivil hayatını kaybetti Rusya'dan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 17 sivil hayatını kaybetti
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Seydioğlu Baklava’nın tabelaları indirilmeye başlandı Seydioğlu Baklava’nın tabelaları indirilmeye başlandı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Marsilya, Medel transferinde ısrarcı Marsilya, Medel transferinde ısrarcı
Riza Durmisi'den Beşiktaş'a olumsuz yanıt Riza Durmisi'den Beşiktaş'a olumsuz yanıt
Gümüşhane'de dehşet: Kayınbiraderinin silahlı saldırısında öldü Gümüşhane'de dehşet: Kayınbiraderinin silahlı saldırısında öldü
Mehmetçik, Fırat'ın doğusu için Ankara'dan 'vur' emrini bekliyor Mehmetçik, Fırat'ın doğusu için Ankara'dan 'vur' emrini bekliyor
Dev projede son durum havadan görüntülendi Dev projede son durum havadan görüntülendi
Merih Demiral'ın vize sorununu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çözdü Merih Demiral'ın vize sorununu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çözdü
Meksika'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Meksika'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
Uzungöl'deki Iraklı turiste müdahale eden 'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı Uzungöl'deki Iraklı turiste müdahale eden 'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
AB'ye Türkiye uyarısı: Ya konu dışı kalacak ya daha kötü şeyler olacak AB'ye Türkiye uyarısı: Ya konu dışı kalacak ya daha kötü şeyler olacak
İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39:06 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38:15

ABD basını böyle duyurdu: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması yolunda baskıların arttığını yazarken, önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırılan haberde, Erdoğan'ın Haziran ayında Japonya'daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400'ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını yazdı.

Öte yandan iki yabancı yetkiliye göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO üyesi ülkelerin yetkililerine "Washington Yönetimi, bu hafta muhtemel yaptırımlara ilişkin açıklama yapacak" dedi.

Beyaz Saray da Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bolton'a danıştıktan sonra karar vereceğini ve meselenin başkanlık yetkisi kapsamı içinde olduğunu savunduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMA SÜRECİ BAŞLATILDI

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

TRUMP'A TÜRKİYE BASKISI ARTTI

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara'ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

Önergede ABD Yönetimi'ne Rusya'nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye'nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO'da toplantı çağrısında da bulunuluyordu.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savunuyor.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump'ın CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato'ya Washington Yönetimi'ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söylemişti.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Bu bağlamda ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin yarın Beyaz Saray'da bir görüşme yapması bekleniyor.

Trump geçen hafta Cumhuriyetçi senatörlere davetiye göndermiş ve önde gelen isimleri yarın saat 16.00’da Türkiye yaptırımlarıyla ilgili toplantı yapmak üzere Beyaz Saray'a davet etmişti.

TRUMP AÇIK BİR ŞEKİLDE OBAMA YÖNETİMİNİ SUÇLAMIŞTI

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma kararının duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Trump, Barack Obama yönetimini suçlamış ve şöyle demişti: "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

G20'DEN SONRA NE YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Trump, G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında da S-400'ler konusunda selefi Barack Obama'yı suçlamış ve Türkiye'ye açık şekilde hak vermişti.

Trump, Türkiye'nin Patriot almak istediğini ve buna Obama engel olduğunu belirterek, "Erdoğan füzeleri almak istemeye devam etti, onlar da hayır demeye devam etti. Ve (Türkiye'nin) bu füze savunmasına ihtiyacı vardı. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. (…) Artık çok geçti ve (Türkiye'nin) yapabileceği bir şey yoktu çünkü S-400'leri almıştı. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da, G20 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Trump'ın bu açıklamasına yönelik bir soru üzerine şunları söylemişti: "Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk."

'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Benzinden sonra bir müjde daha!
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Dev operasyon! Tam bir ton ele geçirildi
Dünya yıldızını Galatasaray'a bedavaya getiriyor
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Dar gelirliye ucuz konut
Trump hedefinden şaşmıyor
İleri aşama göz kuruluğuna dikkat!
Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı
İngiliz medyasından Rus istihbaratına suçlama
Büyük acı! Gölete giren ikiz kardeşler birlikte can verdi
Kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ