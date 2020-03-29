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29 Mart 2020 Pazar 07:55:27 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 07:56:42

Dünya genelinde virüsü yenen kişi sayısı 139 bini geçti

Dünyadaki 659 bini aşkın Covid-19 vakasından 139 binden fazlası iyileşti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse yakalanan 659 bini aşkın kişiden 139 binden fazlası sağlığına kavuştu. Salgına yakalanan 30 bin 475 kişi ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını Avrupa'da her geçen gün etkisini artırıyor. İtalya ve İspanya başı çekiyor. İtalya'da can kaybı 10 bini geçti. Son 24 saatte ölü sayısı 889 kişi arttı. Salgından sağlık çalışanları da etkileniyor. Ülkede bir günde 46 doktor yaşamını yitirdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.

İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat'tan bu yana Kovid-19 taşıyan hastalardan 11 bin 133'ü tamamen iyileşti. Bu da hastaların yüzde 35'ini oluşturuyor.

İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti. Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 45'i tamamen iyileşti

Korea Herald'ın haberine göre, ülke genelinde, ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak'tan bu yana, Kovid-19 taşıyan 4 bin 144 hastanın tamamen iyileştiği, bunun vakaların yüzde 44,8'ini oluşturduğu belirtildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 kişi iyileşerek, taburcu edildi.

Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Salgında en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.

İran'ın Simnan eyaletinde Kovid-19'u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin'de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından "virüsü yenen en yaşlı ikinci kişi" olarak kayıtlara geçmişti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta, 103 yaşındaki Haver Ahmedi adlı kadının, 6 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

Bem kentinde 91 yaşındaki bir hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki bir kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 11 bin 133 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Kovid-19 nedeniyle dün 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 2 bin 378, vaka sayısı 32 bin 332 oldu.

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