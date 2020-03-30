  • Bist 100
    88059.5
  • Dolar
    6,5860
  • Euro
    7,2545
  • Altın
    342,8390
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Koronavirüs ateşkesine' olumlu yaklaşan Husiler, Suudi Arabistan'ı neden hedef alıyor? 'Koronavirüs ateşkesine' olumlu yaklaşan Husiler, Suudi Arabistan'ı neden hedef alıyor?
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı
İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor
sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış
Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı
Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi
Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı
PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak
Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'
Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Mart 2020 Pazartesi 19:19:43 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:55:18

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 752 bin 189'a ulaştı.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 145 bin 369 vakayla ABD olurken, onu 101 bin 739 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 470 vaka kayda geçti. 85 bin 195 vakanın görüldüğü İspanya, 63 bin 929 vakanın görüldüğü Almanya, 41 bin 495 vakanın görüldüğü İran, 40 bin 174 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 15 bin 526 vakanın görüldüğü İsviçre, 11 bin 899 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 36 bin 204 kişi hayatını kaybetti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER