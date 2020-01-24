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24 Ocak 2020 Cuma 11:58:57 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:59:46

Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor

Dünya genelinde son yıllarda okur yazar oranında önemli artışlar kaydedilmesine rağmen 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor.

Geçen yıldan bu yana 24 Ocak, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Uluslararası Eğitim Günü" olarak kutlanıyor. 

Evrensel bir insan hakkı olan eğitime erişim ve okur yazar oranında son yıllarda dünya genelinde artış yaşansa da BM verilerine göre yaklaşık 265 milyon çocuk ve genç, çeşitli nedenlerle okula gidemiyor ya da temel eğitimini tamamlayamıyor.

Okula gidemeyen 4 milyon mülteci çocuğun ise Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 26'ncı maddesinde yer alan eğitim hakkı ihlal ediliyor.

Dünya genelinde son yıllarda okur yazar oranında önemli artışlar kaydedilmesine rağmen 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ilkokula katılım oranı yüzde 91'e ulaşmasına rağmen, halen ilkokul çağındaki 57 milyon çocuk okula gitmiyor ve temel eğitimden mahrum kalıyor.

Okula gidemeyen çocukların yarısı Sahraaltı Afrika ülkelerinde yaşarken, bu ülkelerdeki kız çocuklarının yüzde 40'ından azı ortaokul eğitimini tamamlayabiliyor. Okuldan mahrum kalan çocukların yaklaşık yüzde 50'si ise çatışma ve savaş bölgelerinde yaşıyor.

"Kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz"

Önceliklerinden biri "Herkes için Eğitim" ve "nitelikli eğitim" olan BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Uluslararası Eğitim Günü ilan edilen 24 Ocak dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhammad-Bande, milyonlarca çocuğunun dünyanın birçok yerinde gerek yoksulluk gerek çatışma gerekse iklim değişikliği gibi çeşitli nedenlerle okula gidemediğini belirterek, "Bir çocuğun dahi okuldan mahrum kalması yeterince kötü. Herkes için eğitim garanti etmek görevimiz. Eğitim, bir insan hakkıdır ve çığır açar. Kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli eğitimin sağlanmasının BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Muhammad-Bande, eğitim konusunda önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesine rağmen açığın kapatılması için ''büyük küçük demeden her türlü girişimde bulunulması'' gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) verilerine göre, sadece her 5 ülkeden birinde 12 yıl ücretsiz zorunlu eğitim garanti ediliyor.

(AA)

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