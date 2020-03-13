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13 Mart 2020 Cuma 08:00:46 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 08:10:33

Dünya diken üstünde! Koronavirüs sebebi ile bir OHAL kararı daha!

Koronavirüs tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği salgın sebebiyle ABD'nin başkenti Washington, İtalya, Macaristan ve Slovakya'da OHAL ilan edildi. Son olarak New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, koronavirüs salgını nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Dün geçtikçe daha da ciddi bir hal alan koronavirüs salgını sebebiyle bir ülke daha OHAL'e geçti. ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgınından dolayı acil durum ilan edildiği bildirildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

New York'ta da ilan edildi

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte acil durum ilan etti.

Macaristan da OHAL'e geçti

Gün içerisinde Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etmişti.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirmişti.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurgulamıştı.

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetmişti. Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

Slovakya’da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edildi

Slovakya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Başbakan Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

OHAL’in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da (Kovid-19’un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükümet, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.

Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.

İtalya'da hayat durdu

İtalyan Hükümeti de virüs nedeniyle ülkede 6 ay acil durum ilan edildiğini duyurmuştu. Koronavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi.

İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

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