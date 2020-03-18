Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ilginç uygulamaları hayata geçirdi. Karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar marketlerden evlerine gıda ve temizlik ürünü stoğu yaptı.





Avrupa ve ABD'de bazı marketlerde çıkan tuvalet kağıdı kavgaları market zincirlerini önlem almaya itti.

ABD'nin en büyük süpermaket zincilerinden Walmart'ta görevlendirilen polis memuru ve güvenlik görevlileri tuvalet kağıtlarının başında nöbet tuttu.

Koronavirüs tehlikesi ile birlikte süpermarketlerde tükenen ürünler arasında tuvalet kağıtları ve el temizleme jelleri birinci sırada.



