Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında
Koronavirüs tehlikesi tüm dünyaya yayılırken, büyük marketler stokçuluğun önüne geçmek için ilginç tedbirler alıyor. ABD'de bazı süpermarketlerde tuvalet kağıtlarını polisler ve güvenlik görevlileri korumaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ilginç uygulamaları hayata geçirdi. Karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar marketlerden evlerine gıda ve temizlik ürünü stoğu yaptı.
Avrupa ve ABD'de bazı marketlerde çıkan tuvalet kağıdı kavgaları market zincirlerini önlem almaya itti.
ABD'nin en büyük süpermaket zincilerinden Walmart'ta görevlendirilen polis memuru ve güvenlik görevlileri tuvalet kağıtlarının başında nöbet tuttu.
Koronavirüs tehlikesi ile birlikte süpermarketlerde tükenen ürünler arasında tuvalet kağıtları ve el temizleme jelleri birinci sırada.
- İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
- Avrupa'da Kovid-19 vakaları arttıkça tedbirler de sıkılaştırılıyor
- İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan çok çarpıcı koronavirüs çağrısı
- İngiltere'de 45 yaşındaki şahıs koronavirüsten ölen en genç kişi oldu