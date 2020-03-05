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05 Mart 2020 Perşembe 07:55:55 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:59:46

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözüne geliyor... AB de Erdoğan'ın önerisine destek vermeye başladı

Suriye'nin İdlib kasabasında yaşanan gerilim sonrasında Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken Avrupa'dan da Türkiye'ye destek çağrıları gelmeye devam ediyor... Dün gece Hollanda Dışişleri BakanI Stef Blok, bölgede bir uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de benzer bir ifade kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova’da bir araya gelecek… Kritik görüşme öncesinde Avrupa’dan peş peşe benzer yönde açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “İdlib’de bir güvenli bölge oluşturulmasına” yönelik sözlerinin ardından saatler sonra Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’tan kritik bir açıklama geldi.

Blok, Türkiye’ye danışılarak bölgede bir uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini söyledi. Blok, “Bölgede Suriyeli savaş uçağı ve helikopterlerinin olmaması gerek. Diğer bir deyişle Esad için İdlib’de bir uçuşa yasak bölge” ifadesini kullandı.

Ankara, Esad rejiminin saldırılarının devam etmesi sonrasında bölgeden kaçacak yüz binlerce Suriyeli’nin sınıra akın etmemesi için bölgede bir tampon bölge oluşturmayı gündeme getirmişti.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, “Erdoğan, Suriye’de oluşturulacak uçuşa yasak bölge için Avrupa’nın desteğini kazanıyor” başlığıyla bu gelişmeleri okurlarına aktardı.

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