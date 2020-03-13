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13 Mart 2020 Cuma 14:34:07 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:40:15

Dün New York Times, bugün İngiliz'in BBC! Başaramayacaksınız...

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını üzerinden yine Türkiye'ye algı operasyonu yapmaya kalktılar. Dün ABD'li New York Times'ın ardından bugün de İngiliz'in BBC'si koronavirüs testi pozitif çıkan Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşiyle ilgili haberin görselinde, Türk taraftarların yer aldığı fotoğrafı kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıklamıştı. New York Times gazetesi, haberi, "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.

Haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir camiye yer veren gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görüldü.

"İSTANBUL FOTOĞRAFINDA KAFA KARIŞIKLIĞI OLDU"

Tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalan New York Times, koronavirüsün çeşitli yerlerdeki etkisini göstermek için bir slayt oluşturduklarını belirterek, "İstanbul fotoğrafının eklenmesi konusunda kafa karışıklığı olduğunu fark ettiğimizde, fotoğrafı kaldırdık." ifadelerine yer verdi.

NY TIMES'TAN SONRA BBC

New York Times'ın ardından İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haberi, canlı anlatım sayfasından okurlarına aktaran BBC, Türk taraftarların bulunduğu bir stadyumun fotoğrafını kullanarak skandala imza attı.

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