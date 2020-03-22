22 Mart 2020 Pazar 08:51:31 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 08:54:23
Düğünde 31 kişiye korona bulaştı
Avustralya'nın Sydney kentinde 6 Mart'ta Scott Maggs ve Emma Metcalf çifti evlendi. Ancak düğüne katılan 140 davetliden ikisinin koronavirüsü taşıdığı ortaya çıktı.
Düğünde bulunan herkese durum bildirilirken, davetlilerden en az 31’inde koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Yerel basına konuşan yeni evli çift, hayatlarının en güzel gününe bu haberle gölge düştüğünü söyledi.
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