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18 Mart 2020 Çarşamba 08:52:48 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:07:51

DSÖ'den son dakika İngiltere açıklaması! İngiltere dünyayı tehdit ediyor

Önlem almayarak sürü bağışıklığı sağlayacağını öne süren İngiltere salgınla mücadeleyi tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus her vakanın bulunması, izole edilmesi ve tedavi uygulanması gerektiğine dikkat çekerek İngiltere’yi eleştirdi. Sağlık sisteminde uzman ve kaynak sıkıntısı yaşayan İngilizlerin "sürü bağışıklığı" sistemini bir bahane olarak kullandığını belirtiyor.

İngiltere’nin koronavirüs önlemleri tüm dünyayı tehdit ediyor. Halihazırda bin 553 vaka bulunan ve 55 kişinin ölümüne yol açan İngiltere'de koronavirüs salgın haline geldi. İngiltere’de Başbakan Boris Johnson koronavirüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmayacağını açıkladı.

İngiliz Hükümeti sokağa çıkma yasağı, okulları kapatmak gibi sert tedbirleri almayarak hastalığın tüm topluma yayılması ve böylece “sürü bağışıklığı” elde etmeyi amaçladığını açıkladı. “Sorumsuz” ve “tehlikeli” olarak görülen karar tüm dünyada sert bir şekilde eleştirildi. 

ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALAMADIK

İngiliz Hükümeti’nin koronavirüs yaklaşımını açıklayan bilim insanları, "Radikal adımlar ancak doğru zamanda atılırsa doğru sonuç verir. Amacımız yavaşlatmak, kontrol etmek. Bu plan başarılı olursa, hastalığın yavaşlatılması sağlık hizmetlerinin riskli gruplara yoğunlaşmasını da sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ VE TEHLİKELİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının önüne geçilebilmesi için her vakanın bulunması, izolasyon, test ve tedavi işlemlerinin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Nerede olduğunu bilmediğiniz bir şeyle savaşamazsınız. Ülkelerin politikalarını hastalığı önlemek yerine hafifletmek olarak değiştirmesi yanlış ve tehlikelidir" dedi. 

MUTASYONA UĞRARSA İŞE YARAMAZ

Dünya Sağlık Örgütü’nün eski birim başkanlarından Doktor Anthony Costello da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere’nin uygulamayı amaçladığı "sürü bağışıklığı" yöntemini eleştirerek, koronavirüsünün gribe yola açan virüs gibi kolay mutasyona uğrayabileceğini ve böyle bir durumda ise sürü bağışıklığının etkisini kaybedeceğini söyledi. "Sürü bağışıklığı"nın ancak aşı ile sağlanabildiğini vurgulayan Anthony Costello, "Çin'in durumunu görmüyor musunuz ? O halde, Çin’in ‘sürü bağışıklığı’ nerede?" dedi. 

KARAR KÖTÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) uzun zamandır personel, hizmet ve kaynak sıkıntısı içinde olduğu biliniyor. Koronavirüs salgınıyla sistem üzerindeki baskının daha da ağırlaşmasından ve sistemin çökmesinden endişe ediliyor. Hükümetin geciktirme stratejisi de bu endişeye çözüm olarak sunuluyor. “Sürü bağışıklığı” stratejisinin nedeninin bu olduğu söyleniyor.

(Yeni Şafak)

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