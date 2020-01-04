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04 Ocak 2020 Cumartesi 17:14:54 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 17:39:09

Dört Hintli astronot Rusya'da eğitim görecek

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü başkanı, seçilen Hintli astronotların Rusya'da Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren eğitime başlayacaklarını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Hindistan, Gaganyaan misyonu için Rusya'da eğitim almak üzere dört astronot seçti. Hint Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) başkanı Kailasavadivoo Sivan gazetecilere verdiği demeçte, astronotların eğitime Ocak ayının üçüncü haftasından başlayacağını açıkladı.

Gaganyaan misyonu, Hint İnsanlı Uzay Uçuş Programının uzay aracı olması amaçlanan bir Hint uzay aracıdır. Uzay aracı üç kişiyi taşımak için tasarlanıyor.

Kailasavadivoo Sivan, "2019'da Gaganyaan'da iyi ilerlemeler kaydettik, tasarımların çoğu tamamlandı. Eğitim amacıyla dört astronot tespit edildi. Hint Hava Kuvvetleri'nden gelen astronotların eğitimi, Ocak ayının üçüncü haftasında planlanacak ve Rusya'da gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Astronotlar hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Sivan, ekibin içinde bir kadın olup olmadığı sorusuna da cevap vermedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi 2018'de yaptığı bir konuşmada, Hindistan'ın ilk ulusal uzay gemisinin mürettebatından birisinin kadın olabileceğinin söylemişti.

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