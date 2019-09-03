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03 Eylül 2019 Salı 21:39:59 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 22:05:34

Dorian kasırgası şimdi de Florida için tehdit oluşturuyor

ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Bahamalar'ı vuran ve 5 kişinin ölümüne, en az 21 kişinin yaralanmasına neden olan Dorian kasırgası, şiddetini azaltarak kategori 2 seviyesine indi.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte 177 kilometreye kadar gerilediği belirtildi.

Kasırganın yine de "ölümcül ve tehlikeli" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, kasırganın getirdiği rüzgar ve sellerin süreceğine işaret edildi.

Bahamalar'dan uzaklaşmaya başlayan Dorian'ın bu gece ya da yarın sabah Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Su baskınları ve elektrik kesintilerine yol açacağı tahmin edilen kasırganın milyonlarca kişiyi etkileyeceği belirtiliyor.

"En güçlü kasırga"

Bahamalar'ı vurduğunda rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçmişti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, dün Dorian kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da büyük tahribata yol açmıştı.

(AA)

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