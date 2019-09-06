Dorian Kasırgası ABD’yi vurdu

SAATTEKİ HIZI 185 KİLOMETRE

ABD’nin alarm durumuna geçmesine neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar’dan sonra ABD’ye ulaştı. Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan ve 3. kategoride ilerleyen kasırga, Carolina, Florida ve Georgia kıyılarında etkili oldu. Kasırga nedeniyle Carolina’da çok sayıda uçak seferi iptal edildi, su baskınları meydana geldi. Binlerce kişi tahliye edildi. Ekipler acil durum ilan ederek teyakkuz haline geçti.

Binlerce kişi, güvenli noktalara nakledildi.

BAHAMALAR YARDIM BEKLİYOR

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, 7 olan ölü sayısının 20’ye yükseldiğini ve bu sayının artmasından endişe duyduklarını söyledi. Bahamaları ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri, yıkım nedeniyle hala ulaşılamayan noktalar olduğunu açıkladı. 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten yetkililer, uluslararası topluma çağrı yaptı.