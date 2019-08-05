Doping testinde hamile çıktı
ABD’li basketbolcu DJ Cooper, doping testinde sevgilisinin idrar örneğini verdi. Ancak genç kadın hamile çıkınca, oyuncunun hile yaptığı anlaşıldı ve lisansı askıya alındı.
2020'YE KADAR CEZALI
6 yıldır Panathinaikos, Monaco, PAOK gibi takımların formasını giyen Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping testinden temiz çıkmak için hileye başvurdu ancak hesaba katmadığı kötü bir sürprizle karşılaştı. Anti-doping ajansına kendi idrar örneği yerine kız arkadaşınınkini verince ortalık karıştı. Test sonuçlarında hamile görünen Cooper’ın yalanı da ortaya çıkmış oldu. FIBA, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle oyuncuya, 24 Haziran 2020'ye kadar ceza verdi.
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