Donmak üzere olan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi'nde dereye düşen köpek yavrularını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, derede mahsur kalan 6 yavruyu çıkardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları yavrulardan ıslanan ve donmak üzere olan ikisini aracın egzozundan çıkan sıcak havayla ısıtmaya çalıştı.

Islanmayan ve sağlık durumu iyi olan 4 yavruyu ise annelerinin yanına bırakan itfaiye ekipleri, durumu kötü olan 2 yavruyu da Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

AA