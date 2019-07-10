Dondurma nöbeti

Teksas polisi de, olası bir ‘dondurma yalama’ suçuna karşı nöbet tutmaya başladı.

HAPiS CEZASINA ÇARPTIRILABiLiR

ABD’nin Teksas eyaletinde bir markete giden genç kız, dolaptan aldığı kutu dondurmayı yalayıp, yeniden rafa koymuştu. O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kız, infial yaratmıştı. Kısa sürede yakalanan genç kıza eyalet yasalarına göre 10 bin dolar (57 bin lira) para cezası verilmişti. Yetkililer, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanığın, eylülde çıkacağı mahkemede suçlu bulunursa 2 ila 20 yıla kadar hapis yatabileceğini belirtmişti.

'BiZ VARSAK SORUN YOK'

Yaşananların ardından polis, diğer “dondurma yalama” suçlarına karşı harekete geçti.Sosyal medyada “Ne yediğinize dikkat edin, yalanmış olabilir” mesajlarıyla kısa sürede yayılan video sonrası, Teksas polis departmanı, gelecekteki suçluların peşini bırakmayacaklarını belirten bir mesaj yayınladı. İki memurun, bir süpermarketin dondurma reyonunun önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşan yetkililer, “Bu markette yalanan tek dondurma, satın alıp eve götürdüğünüz dondurma olacak” ifadelerini kullandı.