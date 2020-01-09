Donald Trump: Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Trump, "İran bizi vurdu ama hiçbir zarar görmedik. Süleymani çok daha önceden öldürülmeliydi. Yaptırımların sürmesi İran'a bağlı." dedi.

Trump, "Tahran'da düşen Ukrayna uçağını İran yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var." açıklamasında bulundu.