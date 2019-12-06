Dolandırıcılıkta sınır tanımadı

Rusya’nın Vıborg şehrindeki ormanlık alanda gece saatlerinde devriye gezen sınır muhafızları, sırtlarında çantayla yürüyen 3 kişiyle karşılaştı. Gözaltına alınan şahıslar, civardaki göçmen bürosuna götürüldü. İfadelerinin ardından şahısların, bir kaçakçı tarafından, Finlandiya’ya geçirildikleri söylenerek kandırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, kaçakçının bölgede aslını andıran hayali bir Rusya-Finlandiya sınır kapısı kurduğu ve şahısları burada bıraktığı belirlendi.

Göçmenlerin, eşkâlini tarif etmesinin ardından insan kaçakçısı, Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla bölgeye yakın bir noktada yakalandı. Tutuklanan zanlının göçmenlerden aldığı paralara da el konuldu. St. Petersburg şehrinde mahkemeye çıkarılan göçmenlere, para cezası kesildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmelerine karar verildi. Suçunu itiraf eden ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan kaçakçı, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkarılacak.