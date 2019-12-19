Dokunma bana! Düşes'ten şaşırtan hareket
İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, BBC televizyonunun Noel’e ilişkin bir programına katıldı.
PROTOKOLE UYDU
Ünlü aşçı Mary Berry’le programda birlikte yemek yapan çift, oldukça eğlendi. Ancak programdaki bir sahne, adeta şok etkisi yarattı. Prens William, koltukta eşiyle karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliğiyle ilgili konuşurken, bir ara Middleton’ın omzuna dokundu. Middleton ise eşinin elini hızlı bir hareketle itti. Düşes’in yaptığı bu hareket, dünya basınında da yer buldu. Bazıları Kraliyet protokolü nedeniyle Kate’in bu şekilde davrandığını öne sürdü.
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