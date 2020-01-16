16 Ocak 2020 Perşembe 13:09:01 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 13:09:49
Doğu Türkistan'da şiddetli deprem
Çin'de Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (Doğu Türkistan) Aksu vilayetinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 16 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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- Doğu Türkistan'da şiddetli deprem
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