Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı

  • Bist 100
    96490.7
  • Dolar
    5,7179
  • Euro
    6,3364
  • Altın
    275,8020
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı
İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası
Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü
Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor
Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze' Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze'
İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı
İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak
Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak
YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı
KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019?
Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi
Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti
Cilvegözünde TIR yoğunluğu Cilvegözünde TIR yoğunluğu
Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü
Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek
Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi
Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor
Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 14:35:30 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 14:36:49

Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı

Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah ile bin 400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının 6. yılında, katliamın görgü tanıkları, sorumluların hala yargılanmamasından derin üzüntü duyuyor.

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti. 

Bu süre içerisinde rejim, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne stokunu imha etme taahhüdü vermiş olsa da birçok kez daha kimyasal silah kullanarak sivilleri katletti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto ettiği tasarılar, katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesini engelledi.

İç savaşın en kanlı katliamlarına ve en sıkı ablukasına maruz kalan bölgelerin başında gelen Doğu Guta, 12 Nisan 2018'de başlatılan tehcirle rejimin kontrolüne girerken binlerce sivil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile İdlib'e göç etti.

21 Ağustos Doğu Guta kimyasal silah katliamının tanıkları, sığındıkları muhalif bölgelerde AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Guta'nın Hammuriye beldesinden Ebu Ala, saldırı anında şahit olduklarını unutamadığını belirterek "Sağlık merkezlerinin gazdan etkilenenlere müdahale etmek için yerleri kalmamıştı. Hepsinin ağızlarından köpük geliyordu. Gözleri büyümüş, nefes almaları çok farklıydı." diye konuştu.

Ebu Ala, rejiminin saldırıyı "terörist" diye adlandırdığı muhaliflerin üstüne yıkmaya çalıştığını ancak halkın bu tür silahların ancak rejimin elinde bulunduğunu bildiğini vurguladı.

Altı yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının yargılanmamasından derin üzüntü duyduklarını belirten Ebu Ala, "Kimyasal silahlarını imha ettiğini iddia eden rejim, sadece Doğu Guta’yı değil, ardından Han Şeyhun’u ve diğer yerleri de kimyasal silahla hedef aldı. Allah inşallah bu katliama olanak sağlayan ve sessiz kalanlardan intikamımızı alır." değerlendirmesini yaptı.

"Kollarımızda ölen insanlara hiçbir şey yapamadık"

Mahmud Humsi Ebu Cabir de bölgedeki Cisrin beldesinde ikamet ettiklerini, saat 02.00 sularında kapılarının çalınarak uyandırıldıklarını söyledi.

"Zemelka ve Ayn Terma'ya kimyasal silahla saldırı olduğunu öğrendik. Evde ne kadar ilaç varsa aldık ve dışarı çıktık. İnsanlara yardım etmeye çalıştık." diyen Ebu Cabir, "Kollarımızda ölen insanlara hiçbir şey yapamadık. Bu şahitlik ettiklerimizin en zor olanıydı." diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı Ebu Riyad da uluslararası topluma seslenerek "Artık katil rejimin bu saldırıdan ötürü yargılanmasını istiyoruz. Herkesin rejimin bizi kurban ettiğini görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ