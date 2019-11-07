Dizi izleme kutusu

YURTTA KALANLAR İÇİN BÜYÜK LÜKS

Kullanıcıların dizileri birden fazla pozisyonda izleyebilmeleri için tasarlanan kutuda, ayrıca havalandırma delikleri ve bir adet de raf bulunuyor. Yeni ürününü bir reklamla duyuran şirket yetkilileri, bazı şanslı öğrencilere kutunun bedava iletileceğini açıkladı. Ürünün fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.