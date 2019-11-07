07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:03:36
Dizi izleme kutusu
Amerikan televizyon devi HBO, üniversite öğrencilerinin takip ettikleri dizileri, yurt odalarında rahatça izleyebilmeleri için bir kutu tasarladı.
YURTTA KALANLAR İÇİN BÜYÜK LÜKS
Kullanıcıların dizileri birden fazla pozisyonda izleyebilmeleri için tasarlanan kutuda, ayrıca havalandırma delikleri ve bir adet de raf bulunuyor. Yeni ürününü bir reklamla duyuran şirket yetkilileri, bazı şanslı öğrencilere kutunun bedava iletileceğini açıkladı. Ürünün fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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