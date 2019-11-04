04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 22:16:52
'Diş'li rekor
Almanya'nın Offenbach kentindeki Max Lukas isimli diş hekimi, üst çenesinde şişlik ve şiddetli diş ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran hastanın ağzından, 37.2 milimetrelik bir diş çekti.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Kendisi de şaşkına dönen Lukas, dünyanın bilinen en uzun insan dişini çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Meslek hayatında bu kadar uzun bir diş görmediğini belirten hekim, “Dünya üzerindeki her dişçi bunu görecek” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD basını Sovyetler Birliği’nin son gizli uçağı MiG-31'yi anlattı
- FKÖ'den BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail çağrısı
- Çin, ASEAN ile çalışmaya hazır! İlk yer gözlem uyduları Gaofın-7'yi uzaya fırlattılar
- İngiltere bu olayı konuşuyor! Kraliyet ailesi, tablo kopyalayan sanat simsarı tarafından dolandırıldı
- Hong Kong'da polisten alışveriş merkezlerine baskın