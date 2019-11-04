'Diş'li rekor

GÖZLERİNE İNANAMADI

Kendisi de şaşkına dönen Lukas, dünyanın bilinen en uzun insan dişini çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Meslek hayatında bu kadar uzun bir diş görmediğini belirten hekim, “Dünya üzerindeki her dişçi bunu görecek” dedi.