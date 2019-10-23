23 Ekim 2019 Çarşamba 07:23:33 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:24:47
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.
İHA
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