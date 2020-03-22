22 Mart 2020 Pazar 23:46:18 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:49:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
AA
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