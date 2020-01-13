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13 Ocak 2020 Pazartesi 19:33:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:33:14

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi" dedi.

Moskova'daki Libya görüşmesi sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hafter tarafının oluşturulan taslak metni incelemek için yarın sabaha kadar süre istediğini söyledi. Rus basını, Moskova’daki Serrac ve Hafter görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

RUS AJANSI: TARAFLAR ANLAŞTI

Rus ajansı ise öncesinde geçtiği haberde Moskova'da yapılan Libya görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını duyurmuştu.

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