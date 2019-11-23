  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı! Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!
KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor
Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı'daki 10. kara devriyesi tamamlandı Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı'daki 10. kara devriyesi tamamlandı
Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare
Bakanlıktan Meclis’te "sahte bal" açıklaması Bakanlıktan Meclis’te "sahte bal" açıklaması
Çin ajanı Vang ülkesini sattı: Bilgi sızdırdığı Avustralya'dan sığınma istedi Çin ajanı Vang ülkesini sattı: Bilgi sızdırdığı Avustralya'dan sığınma istedi
Kraliçe II. Elizabeth, tacizci oğlu Prens Andrew'u saraydan kovdu Kraliçe II. Elizabeth, tacizci oğlu Prens Andrew'u saraydan kovdu
ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti
Amerikalı tarihçi William Holt: Müslüman mazlum olduğunda 'iç savaş' ama Hristiyan mazlum olduğunda 'soykırım' diyorlar Amerikalı tarihçi William Holt: Müslüman mazlum olduğunda 'iç savaş' ama Hristiyan mazlum olduğunda 'soykırım' diyorlar
ABD'de üniversite duvarındaki ırkçı yazılar 'silahlı katliam' korkusu yaşattı ABD'de üniversite duvarındaki ırkçı yazılar 'silahlı katliam' korkusu yaşattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamayı hedefliyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamayı hedefliyoruz
Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor
Arjantin'deki Perfil Gazetesi Genel Editörü Ures: Türk dizileriyle edebiyat ve güzel mekanlar keşfetmeye başladım Arjantin'deki Perfil Gazetesi Genel Editörü Ures: Türk dizileriyle edebiyat ve güzel mekanlar keşfetmeye başladım
Matüridilik ve Eşarilik terörü önlemede etkin rol oynuyor Matüridilik ve Eşarilik terörü önlemede etkin rol oynuyor
Yatırımcılar rüzgarda teşviklerin 5 yıl uzatılmasını istiyor Yatırımcılar rüzgarda teşviklerin 5 yıl uzatılmasını istiyor
Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor
ABD'nin 'akıllı şehir mobilyası' Türkiye'den ABD'nin 'akıllı şehir mobilyası' Türkiye'den
İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 sefer yapıldı İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 sefer yapıldı
Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
Tarım Kredi market sayısını artıracak Tarım Kredi market sayısını artıracak
Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor
Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor
Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuklar için '20 dakika' uyarısı Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuklar için '20 dakika' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 12:55:30 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:56:29

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamayı hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna ilişkin hedeflerinin, yıl sonuna kadar müzakerelerin tamamlamak olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna ilişkin hedeflerinin, yıl sonuna kadar müzakerelerin tamamlanarak gerekli açıklamanın yapılması olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Nagoya'da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının, Japonya'nın G20 Dönem Başkanı olarak düzenlediği son etkinlik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Japonya'nın dönem başkanlığını resmi olarak Suudi Arabistan'a devrettiğini ve gelecek yıl G20 toplantılarının bu ülkede yapılacağını belirtti.

Japonya'da en fazla Türk vatandaşının Nagoya'da yaşadığını ve bu ülkedeki temasları kapsamında buradaki Türklerle bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Japon yetkililerle yaptığı görüşmelerde de Türk vatandaşlarının taleplerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında çok sayıda ikili görüşme yaptığının altını çizdi.

"İkili ticaret hacmimiz daha da artacak"

Dün, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile verimli toplantı gerçekleştirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Özellikle de Ortak Ticaret Anlaşması konusunu gündemde tuttuk. Bu konuda da yakınlaşmaların olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması konusunda da mutabakatın sağlandığını belirterek, "TİKA ve JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) bu teknik iş birliği anlaşmasıyla Japonya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmiş olacağız. Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile de inşallah ikili ticaret hacmimiz daha da artacak hem de daha dengeli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Afrika ve serbest ticaretin promosyonuyla küresel yönetişim konularının gündeme geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, toplantılarda Türkiye'nin bu konulardaki görüşlerini mevkidaşlarına aktardığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Japonya'daki temaslarının ardından Katar'a gideceği bilgisini paylaşarak, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar ile Stratejik Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz." dedi.

"Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak"

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar bu müzakereyi tamamlamak ve açıklamak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminin sorulması üzerine, NATO'nun genişlemesi ve yeni tehditlere karşı örgütün kendisini nasıl adapte etmesi gerektiği konularında Türkiye'nin vizyonunun paylaşılacağını bildirdi.

NATO Liderler Toplantısı marjında İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü toplantıya işaret eden Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda, Suriye ve Avrupa'nın tüm meselelerinin ele alınacağını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü toplantının Türkiye'de yapılmamasına yönelik eleştirilere de cevap vererek, "Herkes NATO Liderler Toplantısı için Londra'da buluşacağı için bu toplantıyı orada gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanımız dahil herkes için zaman kazanma bakımından daha uygun oldu. O yüzden bu toplantıyı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da teklifi üzerine orada gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı ülkelerle yürüttüğü ikili ilişkilere ilişkin şunları kaydetti:

"Biz her zaman ABD olsun, diğer ülkeler olsun diplomasiyi işleterek, her konuda müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz. Ama dayatmayı kabul etmeyiz ve kim olursa olsun egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. İster müttefik olsun, ister dünyanın diğer ucundan bir ülke olsun. Egemenlik haklarına saygı temelinde her zaman her şeyi konuşuyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ