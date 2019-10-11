  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    278,9280
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rıhanna ateş püskürdü: Akıl hastasısın Trump Rıhanna ateş püskürdü: Akıl hastasısın Trump
Sigara içen ailesini yakacak Sigara içen ailesini yakacak
Kalp sağlığı için ceviz yağı Kalp sağlığı için ceviz yağı
Cari fazla tarihi zirvede  Cari fazla tarihi zirvede 
Rekor üstüne rekor Rekor üstüne rekor
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin olası yaptırım açıklamalarına tepki: Misliyle karşılık veririz Dışişleri Bakanlığından ABD'nin olası yaptırım açıklamalarına tepki: Misliyle karşılık veririz
İntibak şart! 'Aylık bağlama oranı %70'e yükseltilmeli' İntibak şart! 'Aylık bağlama oranı %70'e yükseltilmeli'
Türkiye liderliğini sürdürdü Türkiye liderliğini sürdürdü
Bebek katili destekçileri Bebek katili destekçileri
Bakanlık, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarını yalanladı Bakanlık, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York Times’a yazdı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York Times’a yazdı
Bakan Akar'dan AA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu Bakan Akar'dan AA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu
Kavga büyüyor Kavga büyüyor
'Allah yar ve yardımcımız olsun' 'Allah yar ve yardımcımız olsun'
Helal olsun Cengiz Helal olsun Cengiz
MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi! 3 günde öldürülen YPG/PKK'lı sayısı 399'a yükseldi MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi! 3 günde öldürülen YPG/PKK'lı sayısı 399'a yükseldi
ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması
St. Pauli kendine gel St. Pauli kendine gel
Elneny’e sürpriz talip Elneny’e sürpriz talip
Öğretmenler Mehmetçiğin Yanında hashtag'ine destek mesajları yağdı Öğretmenler Mehmetçiğin Yanında hashtag'ine destek mesajları yağdı
Binlerce Suriyeli Afrin meydanında! Türk bayraklarıyla harekatı desteklediler Binlerce Suriyeli Afrin meydanında! Türk bayraklarıyla harekatı desteklediler
Nihat Özdemir: Hepimizin kalbi onların yanında Nihat Özdemir: Hepimizin kalbi onların yanında
Binlerce Suriyeli Afrin meydanında! Türk bayraklarıyla harekatı desteklediler Binlerce Suriyeli Afrin meydanında! Türk bayraklarıyla harekatı desteklediler
YPG-PKK'lı teröristler sivillere ait park alanlarından saldırıyor YPG-PKK'lı teröristler sivillere ait park alanlarından saldırıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 23:26:58 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 23:37:05

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York Times’a yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yayın organı New York Times’a yazdığı makalede, Türkiye’nin mücadelesinin Kürtlere karşı olmadığını tekrar etmek ve vurgulamak istiyorum. Mücadelemiz teröristlere karşı. Durumun Kürtlere karşı Türkler’ olarak tanımlanması kötü niyetli ve yanlıştır dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin en önemli yayın organlarından New York Times’a “Türkiye neden Suriye’de mücadele ediyor?” başlığıyla makale yayımladı. Çavuşoğlu, askeri operasyonun Türkiye’nin ulusal güvenliği için önem arz ettiğini ve yerlerinden edilmiş Suriyeli mültecilerin evlerine dönmeleri için gerekli olduğuna dikkat çekti.

“GÜVENLİ BÖLGE KURMAYI DEFALARCA ÖNERDİK”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sınırındaki terörist grubun yönettiği koridoru asla kabul etmediğine dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dâhil olmak üzere güvenli bir bölge kurmayı defalarca önerdik. ABD’ye ‘teröristlere maddi destek sağlamayın’ çağrısı yaptık. Ancak ABD güvenlik bürokrasisi, PYD/YPG olarak bilinen grupla bağlantılarını koparmadı. Türkiye’nin operasyonunun, ABD medyasında Kürtlere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi dehşet verici. Türkiye ile ABD’nin 67 yıllık NATO ittifakı geçici ya da taktiksel değil” ifadelerini kullandı.

“HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYDIK”

PYD/YPG’nin kendisini dünyaya DEAŞ’la savaşan bir grup olarak sunsa da ABD, Avrupa Birliği ve NATO tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK’ya yardım ettiği gerçeğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “PYD/YPG Türkiye’ye tünel kazarak PKK’ya patlayıcı madde kaçakçılığı yapmıştır. PKK örgütü, ABD, Avrupa Birliği ve NATO tarafından da kabul edilmiş bir terör örgütüdür. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlere karşı değildir. Kürtler bizim düşmanımız değil. Durumun ‘Kürtlere karşı Türkler’ olarak tanımlanması kötü niyetlidir” diye yazdı.

“TÜRKİYE ÇOK SAYIDA MÜLTECİYE BARINMA SAĞLAMIŞTIR”

Sivillere yönelik riski en aza indirmek ve insani bir krizi önlemek için tüm adımların atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türkiye, Araplar, Kürtler ve Türkmenler dâhil olmak üzere Suriye’den çok sayıda mülteciye barınma sağlamıştır. Ekmeğimizi ve kamu hizmet imkânlarımızı paylaştık. Türkiye, bu alanda dünyanın en büyük insani yardımcısı konumundadır” diye devam etti.

“DEAŞ’LA MÜCADELE İÇİN HERKESİN KATIKISI ÖNEMLİ”

Avrupa ülkelerinin DEAŞ’a katılan vatandaşlarının iadesine izin verme konusunda isteksiz olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “DEAŞ’a karşı mücadele, herkesin katkısı ve işbirliğiyle devam etmek zorunda. Avrupa ülkeleri, gruba katılan vatandaşlarının iadesi konusunda isteksiz davranıyorlar. Ancak herkes bu konuda elini taşın altına koymalı” diyerek Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

“SURİYELİLER ARTIK EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR”

Suriyeli mültecilerin güvenli be gönüllü geri dönüşlerinin dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Suriyelilerin geri dönüşü uluslararası hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde ilerlemeli. Suriye ihtilafına çözüm bulununcaya kadar uygulanabilir ve temsili yerel meclisler kurulmalıdır. Suriyeliler artık evlerine dönmek istiyor. Onlar fazlasıyla acı çekti. Barışçıl koşulların yaratılmasına yardımcı olmak için inisiyatif alıyoruz. Genel kanının aksine, operasyonumuz sorunun insani boyutunun ele alınmasına, ülkenin birliğinin korunmasına katkıda bulunmasına ve siyasi sürece katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ