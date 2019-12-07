  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevdet Demir: Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum Sevdet Demir: Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum
Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi
Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak
ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı
İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi
Başkan Erdoğan konuşuyor Başkan Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de) gemilerimi korumam için gereken önlemleri alırım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de) gemilerimi korumam için gereken önlemleri alırım
Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti
Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi
Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler
KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı
Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü
Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci
Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta
İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 14:46:18 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 14:47:06

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de) gemilerimi korumam için gereken önlemleri alırım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz'de) Biz kimseyle savaşmak istemiyoruz ama gemilerimi korumam gerekiyorsa da gereken önlemler neyse bunları alırım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması konusunda ABD'nin kendilerine yönelik eleştirilerinin olduğunu ancak NATO'nun bu hususta Türkiye'ye bir şey demediğini belirtti.

Çavuşoğlu, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl 5'incisini düzenlediği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu” için geldiği Roma'da Corriere della Sera gazetesine, Türkiye’nin S-400 alımından, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz’e kadar pek çok konuda mülakat verdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmek istediği, insani kriz yarattığı ve terör örgütü DEAŞ’ı yeniden canlandırdığı gibi pek çok yanlış haberin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar, orada küçük bir devlet kurmayı amaçlayan bazı ülkeler tarafından tasarlanan kara propaganda. Biz şimdi orada yeniden inşa etmeyi düşünmeliyiz. Herkesle de çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan gazetecinin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun "Beşşar Esed'le konuşulabileceğini" söylemesine atıfta bulunarak "Esed’le konuşulur mu?" sorusuna Çavuşoğlu, "Mültecilerin Suriye'ye dönüşünde herkesin yardımına ihtiyaç var. Belki onunla da konuşulabilir. Ama Esed konusunda Türkiye'nin pozisyonu net: 500 bin kişiyi öldürdü. Kimyasal silah kullandı. Bizim için o, ülkeyi birleştiren biri olamaz." yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki teröristlere yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Çavuşoğlu, "Biz bu operasyonu bir sene önce başlatmak istedik ama ABD, bize 'Bekleyin, biz çekilelim’ dedi. Sonra 440 kilometrekarelik bir alanda ve 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge önerisiyle geldiler. Biz buna 'evet' dedik ama bu geciktirici bir taktik idi. Bu şekilde harekete geçmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu Trump’a bildirdi. O da sadece, bizim de düşmanımız olan hapishanelerdeki teröristlere dair güvenceler istedi. Biz operasyona başlarken, ABD çekiliyordu durum böyleydi ama tabii ki 'Lütfen buyurun' demediler." değerlendirmesinde bulundu.

S400 hava savunma sistemlerine ilişkin de Çavuşoğlu, "ABD, bizi eleştirdi ancak NATO bir şey demedi. Aksine NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg), pek çok defa her ülkenin istediği silah ve savunma sistemini alma hakkı olduğunu belirtti. Eğer bir komisyon kurarak bunun güvenliğini teyit etmek istiyorsak, biz varız. Bu daha önce ABD'ye de teklif edildi." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında Türkiye’nin arama ve sondaj faaliyetlerinde Türkiye’nin güç kullanıp kullanmayacağı sorusu da yöneltilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz, KKTC’nin garantörüyüz. (Kıbrıs meselesinde) Biz çözüm bulmak için her şeyi yaptık. Rum tarafı bir anlaşma yapmak istemiyor. Doğal gaz arama faaliyetleri üzerine tek taraflı etkinliklerin olmaması ve gelirlerin komisyon tarafından paylaştırılmasını öneriyoruz. Biz bunu Rumlara, Yunanistan’a, Avrupa Birliği’ne (AB) ve Birleşmiş Milletler’e kadar hepsine ilettik. Ama iş birliği istemiyorlar ben de gemilerimi göndermek zorunda kaldım. Biz kimseyle savaşmak istemiyoruz ama gemilerimi korumam gerekiyorsa da gereken önlemler neyse bunları alırım." yorumunu yaptı.

Röportajı yapan İtalyan gazetecinin FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasındaki tutuklamalar ve ihraçları hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye’de reformlar yaptık. İtalya ve AB, bunları sessiz devrim olarak tanımladı. Akim bırakılan darbe girişiminden sonra bizim vatandaşlarımızı koruma zorunluluğumuz vardı. Benim bir sorum var size: Eğer İtalyan jetleri, Senatonuzu bombalasa siz nasıl hareket ederdiniz? Bizim başımıza gelen de budur."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ