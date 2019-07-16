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16 Temmuz 2019 Salı 07:33:14 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 07:33:48

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Sassoli ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Sassoli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Strazburg'da toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçilecek.

(AA)

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