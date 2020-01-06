Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 2 Ocak'ta imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin konuştu.

Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır" dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır" ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.

İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

Eastmed boru hattıyla, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Güney Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması planlanıyor.