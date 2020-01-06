Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında dili sürçerek "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır" dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır" ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 2 Ocak'ta imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin konuştu.
Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır" dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır" ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.
İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.
Eastmed boru hattıyla, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Güney Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması planlanıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Katar'dan Türkiye mesajı: Her türlü zorlukta Türkiye'nin yanındayız
- Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül
- İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor
- ABD'den sonra bir tehdit de onlardan: Trump’ı tehdit eden İran’ı Tomahawk ile vurmaya hazır