Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı

Suudi Arabistan’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamının "yanlış" hediye seçimi, sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

365 MİLYON DOLAR AZ GELDİ



Yaklaşan doğum günü nedeniyle, oğluna uçak almak isteyen Suudi iş adamı, Airbus’la bağlantıya geçti. İyi düzeyde olmayan İngilizcesi yüzünden sipariş sürecinde zor anlar yaşayan iş adamı, sonunda Airbus A350-1000 modeli için 365 milyon dolara şirketle anlaştı.

Verdiği röportajda, bu fiyatın kendisine birazcık yüksek geldiğini belirten iş adamı, yine de şirket yetkililerinin kendisine sordukları ayrıntılı sorular sebebiyle uçağın kişiye özel olduğunu düşünüp, fiyat konusunda pazarlık yapmayarak uçağı satın aldı.

"UÇAKLARINIZ HAZIR"



Olayın aslı ise aylar sonra ortaya çıktı. İş adamını arayan Airbus yetkilileri, "Uçaklarınız hazır, gelip alabilirsiniz." dedi. O anlarda, yanlışlıkla iki uçak satın aldığını anlayan Suudi iş adamı, satışı iptal etmektense uçakları almaya karar verdi.

Uçaklardan birini oğluna doğum gününde hediye eden iş adamının, diğer uçağı ise kuzenine verdiği konuşuluyor.