Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum

Türkiye son yıllarda savunma sanayi, milli teknoloji, yerli üretim alanlarında ortaya koyduğu atılım ile dikkat çekiyor. Milli teknoloji hamlesinin meyvelerini almaya başlayan Türkiye, birçok ülkeye de ilham kaynağı oluyor. Malezya da yükselen Türkiye’nin bu başarı hikayesinde çeşitli iş birlikleri, değişim programları, eğitim ve kültür projeleri ile paydaş olmayı hedefliyor. Türkiye’nin kamu ve özel yönetim pratiklerini, tecrübelerini, milli teknoloji ekosistemini, kültürünü deneyimlemek üzere iki ülke arasında yetenek yönetimi projeleri başlatılıyor.

'GENÇLERİMİZ TÜRKİYE'YE GİTSİN'

Müslümanların Avrupa’ya açılan kapısı Türkiye ile uzak doğudaki kapısı Malezya arasında kurulan iş birlikleriyle birbirine daha da yakınlaşıyor. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, geçtiğimiz günlerde öğrencilerle bir araya geldiği programda, “Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi Malezya’dan ileride, bu kalkınma Türkiye’nin kendi çabalarıyla gerçekleştirdiği bir süreç. Malezya’nın kalkınması için gençlerimizin Türkiye’ye gitmesini, Türkçe öğrenmesini ve orada en az 10 yıl çalışmasını istiyorum. İnanıyorum ki bu süreci tamamlayan gençler Malezya’ya döndüğünde Malezya’nın kalkınması için şans olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Kuala Lumpur Zirvesi programında gerçekleştirilen basın toplantısında Malezya Başbakanı, “Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor.” şeklinde açıklamalarda bulunarak bu gelişmelerin önemine atıf yapmıştı.

WORK4MALAYSIA PROTOKOLÜNE iMZA ATILDI

Müslüman ülkelerin kendi ekonomik döngüsünü sağlayacak bir ortamın oluşturulmasını hedefleyen Kuala Lumpur Zirvesi’nde, bu doğrultuda iki ülke arasında iyi niyet ve iş birliği anlaşmaları gerçekleştirildi. Bunun yanında iki ülkenin insan kaynakları ve gençlik çalışmaları alanında yapacağı iş birliğine ilişkin bir anlaşma metnine de imza atıldı. Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesindeki “Work4Malaysia” projesi Malezyalı özel bir şirket ile Türkiye’de İnsan Kaynakları alanında faaliyetlerini sürdüren Mental HR - Consultancy şirketi arasında imzalandı.

Work4Malaysia programı ile Malay gençlerin Türkiye’deki eğitim, iş ve staj fırsatlarından faydalanması hedefleniyor. Program kapsamında gençler, Türkiye’de akademik eğitimlerini alabilecek, Türkçe öğrenecek ve Türkiye’de havacılık, medya, eğitim, telekomünikasyon, inşaat ve tarım gibi farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerde kısa süreli iş ve staj imkânı bularak kendilerini geliştirebilecekler. Programa katılan gençler, yüksek teknoloji içerikli projelerde çalışma fırsatı bularak hem milli projelere katkı sağlayacak hem de gönüllü birer Türkiye elçisi olarak ülkelerine geri dönecekler.