Dersimiz: İklim değişikliği

YILDA 33 SAAT OKUTULACAK

Atmosfere salınan sera gazı nedeniyle önüne geçilemez bir hal alan iklim değişikliğiyle ilgili İtalya’da önemli bir adım atıldı. Eylül 2020'den itibaren, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersleri okullarda zorunlu olacak. Hükümetin çevre politikalarını en çok destekleyen ismi olan Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti tarafından açıklanan yeni ders, tüm devlet okullarında yılda 33 saat verilecek.

HAFTADA EN AZ BİR SAAT

Çevre ve doğanın önemini, İtalyan eğitim sistemine yerleştirmek istediğini belirten Bakan Fioramonti, “Haftada bir ders saati, iklim değişikliğiyle ilgili konulara ayrılacak. Bu sayede toplum konusundaki her şey, önce okullarda öğrenilecek” dedi. Fioramonti, geçen eylül ayında öğrencileri okulu asıp iklim protestolarına katılmaları için desteklediği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.