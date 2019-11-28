Derse robotlar giriyor

SIRANIN ÜSTÜNDE DURUYOR

Başkent Tokyo’daki Kasama kasabasındaki okulda hayata geçirilen pilot uygulamada, hasta öğrencilerin kendi yerlerini alması için sınıfa robot göndermesine izin veriliyor. Ori Hime isimli küçük robot, masa, sıra gibi yüzeylerde duracak şekilde tasarlandı. Kanada benzeyen iki kolu olan robot, kafasındaki kamerayla sınıftan anlık görüntüleri de hasta öğrenciye aktarıyor. Ayrıca, kolları ve kamerası bir tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen Ori Himei, hasta çocuğun sesini sınıfa da iletebiliyor.