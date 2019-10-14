Ders gibi ceza
Zambiya'da esrarlı kek yapan bir öğrenciye, mahkeme tarafından esrarın zararlarıyla ilgili 50 sayfalık makale yazma’ cezası verildi.
ÖĞRENCİLER ARASINDA TREND
Copperbelt Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinde okuyan Chikwanda Chisendele, polise yapılan ihbar üzerine uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı. Esrarlı kek yapmakla suçlanan öğrenci, hakim karşısına çıkarıldı. Gence, esrarın zararlarıyla 50 sayfa makale yazma, üniversiteden özür dileme ve 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Narkotik polisi yetkilileri, ülkede uyuşturucuların hamur işi yiyeceklere katılarak tüketilmesinin yaygın olduğunu, özellikle üniversite öğrencileri arasında trend haline geldiğini söyledi.
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